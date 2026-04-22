İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Alanyaspor müsabakalarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemlerini duyurdu.
- Samsunspor-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Beşiktaş-Alanyaspor maçını Cihan Aydın yönetecek.
- Her iki karşılaşma da 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.
- Trabzonspor maçı saat 18.45'te, Beşiktaş maçı ise saat 20.45'te başlayacak.
TRABZONSPOFR MAÇINA ATİLLA KARAOĞLAN
Samsunspor ile Trabzonspor arasında saat 18.45’te Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.
BEŞİKAŞ MAÇINA CİHAN AYDIN
Dolmabahçe'de saat 20.45'te başlayacak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi Turgut Doman olacak.
