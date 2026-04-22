Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Alanyaspor müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı.

TRABZONSPOFR MAÇINA ATİLLA KARAOĞLAN

Samsunspor ile Trabzonspor arasında saat 18.45’te Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Atilla Karaoğlan

BEŞİKAŞ MAÇINA CİHAN AYDIN

Dolmabahçe'de saat 20.45'te başlayacak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesinde Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi Turgut Doman olacak.

