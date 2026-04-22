Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir markette özel gereksimli çocuğu tekme tokat darp eden şahıs yakalandı. Saldırganın, çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.

Kartepe'deki bir markete yanındaki iki çocukla giren şahıs, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Şiddetten korkarak kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden şahıs, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti. Vicdanları yaralayan olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Markette çocuğu tekme tokat dövmüştü! Babası olduğu ortaya çıktı

SALDIRGAN, BABASI ÇIKTI

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, mağdurun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K. olduğu, olayı gerçekleştiren şahsın ise baba A.K. (46) olduğunu tespit etti. Şüpheli baba, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası babanın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası