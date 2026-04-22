Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a mağlup olarak elendikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Konyaspor'un kazandığı penaltı hakkında konuşan Torunoğulları, "Bizim lehimize olsa VAR devreye girmezdi" dedi. Derbiyle alakalı TFF'ye başvuru yaptıklarını belirten Ertan Torunoğulları, "VAR'da hem bizim hem Galatasaray'ın temsilcisi olsun" diye konuştu. Rizespor maçındaki faul pozisyonuna değinen Fenerbahçeli yönetici, "Resmi başvuru yaptık. Rizespor maçındaki hakemler ve VAR arasındaki tüm konuşmaları gidip TFF'de dinlemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a tek golle mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, karşılaşmanın ardından konuştu.

Konyaspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan Torunoğulları, "Konyaspor'u tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler, kazandılar." dedi.

"VAR'DA ART NİYET VAR"

Konyaspor'un 120+2. dakikada kazandığı penaltıya ilişkin konuşan Ertan Torunoğulları, "Bizim lehimize olsa VAR devreye girer miydi? Aynı hızlı şekilde çalışma olur muydu? Bunun gibi birçok pozisyonda VAR devreye girmedi ve puanlar kaybettik. Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor maçlarında... VAR'da art niyet var. Bütün konuşmalarımızda anlatıyoruz. Bizim lehimize olan VAR çağırır mıydı ve penaltı verilir miydi?" ifadelerini kullandı.

"BAKALIM G.SARAY KABUL EDİYOR MU?"

"Derbiyle ilgili TFF'den bir talebiniz oldu mu?" sorusuna cevap veren Fenerbahçeli yönetici, "Resmi bir yazı yazdık TFF'ye. VAR'da hem bizim hem Galatasaray'ın temsilcisi olsun; VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen gidenleri görmek için... Bekliyoruz, bakalım Galatasaray kabul ediyor mu? VAR'a temsilci göndermek için iki kulübün de kabul etmesi lazım. Bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"VAR ODASINDAKİ KONUŞMALARI DİNLEMEK İSTİYORUZ"

Bir basın mensubunun "Rizespor maçındaki pozisyonda VAR çağırmadığı için kayıtlar yayınlanmadı. Kayıtları istediğinize dair söylenti var." sözleri üzerine Torunoğulları, "Resmi başvuru yaptık. Rizespor maçındaki hakemler ve VAR arasındaki tüm konuşmaları gidip TFF'de dinlemek istiyoruz. Bununla ilgili başvuru yaptık, TFF'yi bekliyoruz. İnşallah kabul ederler. Sayın TFF başkanı sezon başında 'Hakem hata yapabilir anlık olaydır, VAR yapamaz' demişti. TFF başkanından ricamız, hakem ve VAR diyaloglarını öğrenirse, bize de söylerse memnun oluruz." ifadelerini kullandı.

"POZİSYON LEHİMİZE OLSA VAR DEVREYE GİRMEZDİ"

Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunun lehlerine olması durumunda VAR'ın devreye girmeyeceğini söyleyen Torunoğulları, "Konuşuyoruz konuşuyoruz hakem, VAR... TFF'ye gidiyoruz, 'hakeme ceza vereceğiz' deniliyor. Biz şampiyonluğu kaybettikten sonra hakem ceza alsa ne olur almasa ne olur. Bütün sezon gitmiş. Sadece Fenerbahçe değil, herhangi bir takım küme düştükten sonra hakem ceza alsa ne olur! Zaten tüm kulüpler borç batağında. Anadolu kulüplerinde neler oluyor. Herkes görüyor. Herkes şikayetçi hakemlerden ve VAR'dan. Bir türlü çözüm bulunmuyor. Konuşuyoruz konuşuyoruz, sonuçta değişen bir şey olmuyor. Penaltı mı değil mi konuşmuyorum. İnanın aynı pozisyon lehimize olsa VAR devreye girmezdi." diye konuştu.

"BİR KULÜP HARİÇ TÜM KULÜPLER VAR'DAN ŞİKAYETÇİ"

Kulüplerinin büyük çoğunluğunun VAR'dan şikayetçi olduğunu söyleyen Torunoğulları, "Bir kulüp hariç Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm kulüpler VAR'dan şikayetçi. Herkes şikayetçiyse sıkıntı var. Sıkıntıyı çözecek TFF'dir. Maalesef olmuyor. Hafta sonu tüm kanallarda futbol yerine hakem konuşuyoruz. Yıllardır konuşuyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Türk futbolu neden gelişmiyor, marka değeri niye düşüyor! Bu hakemlerle marka değeri bu kadar olur. Dünyanın en büyük yıldızlarını da transfer etseniz bu hatalarda hiçbir şey olmaz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

