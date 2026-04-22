Hürmüz’de gerilim tırmanıyor! İran iki gemiye el koydu
Hürmüz Boğazı’nda tansiyon yükseldi. İran Devrim Muhafızları, “izinsiz hareket edip navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye attıkları” gerekçesiyle iki ticari gemiye müdahale ederek kontrol altına aldı. Gemiler İran kıyılarına yönlendirilirken, Tahran yönetimi bölgedeki ihlallerin “kırmızı çizgi” olduğunu vurguladı.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, iki gemiye müdahale ettiğini açıkladı.
- Müdahale edilen gemilerin 'MSC-Francesca' ve 'Epaminodes' olduğu belirtildi.
- 'MSC-Francesca' gemisi 'İsrail ile bağlantılı' olarak tanımlandı.
- İki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarıldı.
- Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın 'kırmızı çizgisi' olduğu vurgulandı.
- ABD'nin İran'a ait 2 ticari gemiye saldırıp ele geçirmesine karşılık olarak bu müdahalenin yapıldığı ima ediliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli izinleri olmadan ve navigasyon sistemlerini manipüle ederek deniz güvenliğini tehlikeye atan" "MSC-Francesca" ve "Epaminodes" adlı iki gemiye müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, "MSC-Francesca" gemisi "İsrail ile bağlantılı" olarak tanımlandı.
Müdahale edilen iki geminin de ele geçirilerek İran kıyılarına yönlendirildiği aktarılırken müdahalenin tam olarak hangi konumda gerçekleştirildiği bilgisi verilmedi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ihlalinin İran'ın "kırmızı çizgisi" olduğu belirtildi.
İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, İran'a ait 2 ticari gemiye saldırarak ele geçirmişti. İranlı yetkililer, "korsanlık eylemi" şeklinde nitelendirdikleri saldırılara karşılık verileceğini duyurmuştu.