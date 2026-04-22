Bolu’da bir parkta çıkan kavgada aldığı yumruk darbesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ın davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme yaşları 15’ten küçük S.Ş. ve E.Y.’ye ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan 7’şer yıl hapis cezası verdi. Adli Tıp Raporu’nda Toprak’ın boynuna aldığı darbesi sonrası beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz haziran ayında Bolu’da parkta iki çocuk arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak, yumruk darbesi almış, kalbi durmuştu. Alperen Ömer Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA

Alpleren’in ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi, bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Adli Tıp raporu da dosyaya eklendi.

Alperen Ömer Toprak

DARBE SONRASI BEYİN KANAMASI

Raporda, Toprak’ın boynuna aldığı yumruk darbesi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu, bu hasara bağlı olarak anında beyin kanaması geçirdiği ve ölümün söz konusu darbeye bağlı gerçekleştiği belirtildi.

Öldüren 13, ölen 15 yaşında! Yumruk darbesi hayattan koparmıştı, Alperen Ömer Toprak davasında karar

7'ŞER YIL HAPİS

Savcılığın mütalaasında, atılan yumruğun öldürme kastıyla olmadığı yönünde değerlendirme yer alırken, mahkeme heyeti sanıklar S.Ş. (13) ve E.Y. (14), hakkında ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan ceza verdi. İki sanık, 7’şer yıl hapis cezası aldı, tutuksuz sanık E.Y. de tutuklandı.

“İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZ”

Toprak ailesinin avukatı Alper Coşkun, mahkeme kararını şöyle değerlendirdi;

Bizim ceza talebimiz, ‘çocuğun kasten öldürülmesine yönelikti. Zaten adli tıp raporunda da yumruk geldiği gibi beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü sabitti. Ama mahkemenin talebi neticesinde ‘ağırlaştırılmış yaralama’ cezası verildi. İstinafa zaten dosyayı götüreceğiz. Mahkemenin kararının doğru olduğunu ve insanları rahatlattığını düşünmüyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra üst mahkeme için hukuki başvurularımızı yapacağız.

TABANCALI PAYLAŞIMI ÇIKMIŞTI

Alperen’e yumruk atarak ölümüne sebep olan S.Ş.’nin olaydan 1 saat önce önce sosyal medya hesabından tabancalı bir fotoğraf paylaştığı da ortaya çıkmıştı.

Tutuklu sanık 13 yaşındaki S.Ş.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ailesine, yurt dışına kayıtlı numaralardan, 'Sizin kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim', 'Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal', 'Alperen nasıl öldü ama, çok zevkli değil miydi?' gibi tehdit mesajları geldiği öğrenilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası