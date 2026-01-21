Bolu’da yumruk atarak 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ın ölümüne sebep olan 13 yaşındaki S.Ş. ve arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Acılı aileye yurt dışı kaynaklı tehdit mesajları geldiği ortaya çıktı.

Bolu'da 12 Haziran 2025'te 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'a yumruk atarak ölümüne neden olan 13 yaşındaki S.Ş. ve yanında bulunan 14 yaşındaki E.Y.’nin yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma ile devam edildi. Olayda S.Ş. tutuklanmış, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DURUŞMA 4 MART'A ERTELENDİ

Duruşma, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart’a erteledi.

13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölmüştü! Alperen'in ailesine tehdit mesajları yağıyor

ACILI AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Olaydan önce S.Ş.’nin sosyal medya hesabından tabancalı bir fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı. Ayrıca acılı aileye, yurt dışına kayıtlı numaralardan tehdit mesajları geldiği öğrenildi. Mesajlarda, ‘Sizin kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim', 'Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal', 'Alperen nasıl öldü ama, çok zevkli değil miydi?' gibi ifadeler yer aldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan aile avukatı Alper Coşkun, “Aile süreç boyunca tehdit mesajları aldı. Şu an dosyanın kararı çıkması için tek eksik Adli Tıp raporudur. Umarız bir an önce sonuçlanır” dedi.

