Dünyanın gözü Türkiye'de! Zelenskiy'den Erdoğan'a acil çağrı: "Putin'i sadece o ikna eder"
ABD’nin Orta Doğu'daki savaşa odaklanmasıyla müzakerelerin tıkandığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, "Putin ile doğrudan konuşabilen tek lider Erdoğan'dır" diyerek Türkiye'den resmen yardım istediklerini duyurdu.
Ukrayna, Rusya ile beşinci yılına giren savaşı sona erdirmek için diplomatik rotasını yeniden Türkiye’ye kırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Kiev’de yaptığı açıklamada, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve düzenlenmesi için Türkiye’den resmen arabuluculuk talebinde bulunduklarını duyurdu.
"ERDOĞAN, PUTİN İLE KONUŞABİLECEK TEK LİDER"
ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin, Washington’ın Orta Doğu’daki İran savaşına odaklanması nedeniyle tıkanması üzerine Ukrayna alternatif yollar aramaya başladı. Kiev yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Putin ile doğrudan diyalog kurabilen ve sonuç alabilen en güvenilir aktör olarak görüyor.
Dışişleri Bakanı Sybiha, sürece dair şöyle konuştu:
"Türk yetkililere doğrudan başvurduk. Moskova ve Belarus dışında güvenli bir başkentte bu toplantının yapılması için Türkiye’den yardım istedik. Zelenskiy-Putin diplomatik sürecine yeni bir ivme kazandırmak için şu anda bir zirve yapılmasını savunuyoruz."
İSTANBUL YİNE UMUT OLABİLİR Mİ?
Savaşın başından bu yana İstanbul, birçok kritik müzakereye ev sahipliği yapmıştı. 2022'deki barış görüşmeleri, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir değişimleri gibi somut adımlar Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti. Ukrayna tarafı, ABD’nin baş müzakerecileri Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Kiev ziyaretinin belirsizliğini koruduğu bu dönemde, Türkiye’nin diplomatik ağırlığının süreci canlandırabileceğine inandığa değindi.
UKRAYNA SAHADA ELİNİN GÜÇLÜ OLDUĞUNU SAVUNUYOR
Müzakere masasına oturmak için "en güçlü konumda" olduklarını ileri süren Sybiha, İHA teknolojisindeki gelişmelerin Rusya’nın insan gücü avantajını dengelediğini iddia etti. Ukrayna, diplomatik baskıyı artırmak için bir yandan müttefiklerinden Rusya’ya yönelik yaptırımları sıkılaştırmasını isterken, diğer yandan Putin’in şart koştuğu "ön mutabakat" zorunluluğunu aşmak için Türkiye’nin kolaylaştırıcılığına güvendiklerini yineledi.