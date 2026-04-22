Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Antalya semalarında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Peki, 23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Antalya Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını tamamlayarak SOLOTÜRK'ün da dahil olduğu kutlama programını duyurdu.

23 NİSAN SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATİ VE YERİ

23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi, saat 17:00'da Antalya Olbia Kent Meydanı, Konyaaltı Sahili'nde yapılacak.



23 Nisan SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ DUYURUSU

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı,

SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Antalya’da gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.

Gösteri uçuşumuz:

Tarih: 23 Nisan 2026 Perşembe

Saat : 17:00

Yer : Olbia Kent Meydanı, Konyaaltı Sahili/Antalya

Tüm halkımız davetlidir.

