İhlas Haber Ajansı
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi açıklandı
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında saat 20.30'da başlayacak müsabakasının VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ı (Video Yardımcı Hakem Asistanı) belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Gençlerbirliği, 23 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
HAKEM EKİBİ
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
VAR EKİBİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu'nun oturacağını duyurdu. Özyemişçioğlu'na, AVAR olarak Mehmet Salih Mazlum eşlik edecek.
