TOKİ İstanbul kura çekilişi öncesi başvuru kabul ve ret listesine ilişkin detaylar gündemde. İsim listelerinin PDF olarak yayımlanırken 25 Nisan 2026’da başlayacak kura çekimi öncesinde gözler saat bilgisi ve kabul-ret isim listesi sorgulama ekranına çevrildi. Hak sahipliği süreciyle ilgili tüm gelişmeler araştırılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesinde İstanbul etabı için geri sayım başladı. Kura çekimi öncesinde başvurusu kabul edilenler ve ret listesinde yer alanlara ilişkin bilgiler erişime açılırken, kura takvimi de netleşti. İstanbul genelinde gerçekleştirilecek çekilişler, ilçe ilçe yapılacak ve sonuçlar canlı yayınla duyurulacak. Hak sahipliği sürecine dair tüm detaylar e-Devlet ve TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ BAŞVURU KABUL VE RET LİSTESİ!

TOKİ İstanbul kura çekilişi öncesinde başvuru sonuçlarına ilişkin kabul ve ret listeleri vatandaşların erişimine açıldı. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, başvurularının geçerli olup olmadığını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebiliyor. İsim listeleri, PDF formatında yayımlanarak detaylı inceleniyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar kura çekimine katılma hakkı elde ederken, ret listesinde yer alan vatandaşlar ise başvuru şartlarını karşılayamadıkları için sürecin dışında kalıyor. Hak sahibi olamayan adayların yatırdıkları başvuru ücretleri ise belirlenen takvim doğrultusunda iade edilecek.

TOKİ İstanbul kura çekilişi başvuru kabul ve ret listesi! İstanbul kurası saat kaçta?

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre İstanbul kura çekilişi 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Çekilişler ilçe ilçe gerçekleştirilecek ve noter huzurunda yapılacak. Kura organizasyonu, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı ve sosyal medya kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekilişi öncesi saat bilgisi TOKİ'nin resmi hesapları üzerinden paylaşılacak.

TOKİ 100 BİN KONUT KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının ardından iki farklı kanal üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabilecek. “Konut/İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden asil, yedek ya da hak sahibi olamama durumu görüntülenebilecek.

