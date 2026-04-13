İstanbul TOKİ kura tarihi yaklaşıyor! 100 bin sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul’da TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura sürecine ilişkin bekleyiş sürüyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kurası nisan ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçların açıklanmasına kaç gün gün kaldı?
İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesine ilişkin başvuru süreci tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu kabul edilen isimler geçtiğimiz haftalarda ilan edildi.
TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruları olumlu sonuçlanan adaylar kura çekimine katılma hakkı elde ederken, 100 bin sosyal konut için kura tarihi de duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut için kura çekilişinin 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA SONUCU İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayında gerçekleştirilecek, sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Asil ve yedek isim listeleri,e-Devlet Kapısı üzerinden paylaşılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.