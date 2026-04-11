Kiev yönetiminin Washington ile tıkanan ilişkileri sonrası rotayı tamamen Ankara’ya kırdığını belirten Politico, Zelenskiy’nin Putin’i dengelemek için Türkiye’den yardım istediğini öne sürdü.

Dünyanın önde gelen siyasi analiz platformlarından Politico, Ukrayna’nın değişen dış politika hamlelerini mercek altına aldı.

Veronika Melkozerova imzalı analizde, Kiev yönetiminin ABD ile yaşadığı gerilim ve tıkanan barış görüşmeleri sonrası rotayı Ankara’ya kırdığı ileri sürüldü.

"Ukrayna, Karadeniz ve Orta Doğu’da Rusya’yı dengelemek için Türkiye’nin diplomatik ve askeri gücüne güveniyor" diyen yazar şunları yazdı:

"Türkiye, Ukrayna'daki savaş sırasında karmaşık bir oyun oynadı. Rusya, Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçisi ve ülke, Avrupa destinasyonlarına gidişi engellenen Rus turistler için önemli bir varış noktası. Ancak Türkiye, tarihsel olarak büyük komşusuna karşı çok temkinli davranmış ve Ukrayna'ya önemli bir silah satıcısı olmuştur."

ZELENSKİY TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Türkiye’ye duyduğu minneti dile getirerek, 'Bugüne kadar yaptığımız en olumlu görüşmelerden biriydi, Erdoğan’a ve Türkiye’ye teşekkür ediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna liderinin son İstanbul ziyaretini değerlendiren Politico, Kiev’in Türkiye ile savunma ve enerji bağlarını derinleştirdiğini ele aldı.

Zelenskiy'den Putin'e "Türkiye" çalımı: Politico Kiev planını deşifre etti

"TÜRKİYE, BÖLGEDE GÜÇ GÖSTERİSİ YAPABİLEN TEK NATO ÜLKESİ"

Analizde, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması ve yerli savunma sanayisindeki başarısı, Ukrayna için hayati bir "garanti" olarak görüldüğü aktarıldı. . Kiev merkezli Orta Doğu Araştırmaları Derneği Direktörü Igor Semyvolos, Türkiye'nin bölgedeki konumu hakkında şunları söyledi:

"Türkiye, küresel bir çatışmaya yol açmadan bölgede güç gösterisi yapabilen tek NATO ülkesidir. Karadeniz bölgesinde ve Orta Doğu'da kilit bir güç olan Türkiye, komşularının meselelerine yoğun ilgi duymakta ve çok yetenekli bir silah sanayisine sahip bulunmaktadır."

UKRAYNA-TÜRKİYE-SURİYE ÜÇGENİ: YENİ İSTİKRAR EKSENİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi de yeni güvenlik paktı hakkında, "Ukrayna-Suriye-Türkiye üçgeni, Karadeniz ile Akdeniz arasında istikrarı garanti edebilecek çok önemli bir ittifaktır. Avrupa, Karadeniz bölgesi ve Orta Doğu arasında güvenli bir bağlantıdır. Üçümüz birlikte çok şey başarabiliriz" yorumunda bulundu.

"Türkiye artık deniz çevresindeki Rus varlığına karşı koyabilecek büyük bir bloğa sahip olduğunu söyleyebilir" denilerek, Ankara’nın Karadeniz’deki mutlak hakimiyetinin Ukrayna için tek çıkış yolu olduğu kaydedildi.

