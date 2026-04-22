Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway’in bir röportaj sırasında “İnşallah” ifadesini kullanması, sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bu ifadeyi kullanmasının ardından, “Müslüman mı oluyor?” sorusu gündeme geldi.

43 yaşındaki oyuncu Anne Hathaway, yeni filmi The Devil Wears Prada 2’nin tanıtım süreci kapsamında People dergisine verdiği röportajda, hayat ve yaş alma üzerine yaptığı değerlendirmeler sırasında “İnşallah” ifadesini kullanmasıyla dikkat çekti.

RÖPORTAJDA “İNŞALLAH” DEDİ

Hathaway, uzun ve sağlıklı bir hayat dileğini ifade ederken, “Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Video viral oldu: Anne Hathaway’in röportajında “inşallah” ifadesi dikkat çekti

“TÜM DİNLERİ SEVEN BİRİYİM”

Ünlü oyuncunun bu videosu sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, “Anne Hathaway Müslüman mı oluyor?” sorusu akıllara geldi.

Anne Hathaway, daha önce “Eşiniz (Adam Shulman) Musevi, evlenirken dininizi değiştirdiniz mi?” sorusuna şöyle cevap vermişti:

“Hayır değiştirmedim. Nikahımızda hem haham hem rahip vardı. Ailem Episkopal, ben ise tüm dinleri seven, hepsini ayrı ayrı okuyan ama belli bir tanesini takip etmeyen biriyim. Nikahtan hemen önce nikahımızı kıyacak haham acil durum nedeniyle nikaha gelemeyeceğini bildirdi, biz de yakın arkadaşımız Josh Gad’dan hahamlık yapmasını istedik. Josh, oyuncu olmasının yanında bir haham. Seromoniyi rahiple birlikte yönetti.”

