Türkiye'nin bugüne kadar yurt dışından ithal ettiği bor içerikli nitril medikal eldivenler, Türkiye'de ilk kez Sivas'ta üretilmeye başlandı. Sızdırmazlık ve dayanıklılık testlerini başarıyla geçen eldivenler, artık Sivas'tan dünyaya ihraç edilecek.

Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünya devi otomobil firmalarına kam mili üretimi yapan ESTAŞ, farklı sektörlerde de faaliyetlerini hızlandırdı. Türkiye'deki tek kullanımlık eldiven açığını kapatmak üzere eldiven fabrikası kuran firma, ürettiği eldivenler ile sektöre yön veriyor.

Bugüne kadar ithal ediliyordu, Türkiyede ilk kez üretildi! Sivastan dünyaya ihraç edilecek

TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Türkiye'de ilk kez üretilen bor içerikli nitril tek kullanımlık eldivenler, sağlamlığı ve dokusu ile rakiplerini geride bıraktı. Sızdırmazlık ve dayanıklılık testlerini başarıyla geçen eldivenler, bu alandaki ithalat ihtiyacını ortadan kaldıracağı gibi ihraç edilerek ülke ekonomisine de katkı sunacak.

DAYANIKLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Eldivenler hakkında bilgi veren ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, "Bulunduğumuz tesis ESTAŞ eldiven tesisimiz. ESTAŞ her zaman bir öncü kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi de nitril tek kullanımlık eldiven üretimi. Özellikle Covid salgınında, depremde ya da bir savaş olduğu zaman çok basit gibi gözüken bu ürün stratejik ürüne dönüşüyor. ESTAŞ da 150-200 milyon dolar gibi ithalatı yapılan söz konusu bu ürünün boşluğunu yerli, milli olarak kapatmak istedi. Maalesef bazı dönemlerde kapatmak zorunda kalıyoruz ama özellikle kriz zamanlarında biz de memleketimizin üreticisi olarak ürünlerimizi satabiliyoruz. Ürünlerimiz çok yüksek kalitede. Bizim ürünlerimizde neredeyse milli maden diyebileceğimiz bor içeriği var. Bu ürün çevreci, uzun ömürlü ve dayanıklı. Şu anda Amerika'da satmaya başladığımız ürün Türk rengi olarak biliniyor ve oldukça ciddi talep görüyor. Sayın Abdullah Güler'in manevi desteği ile tekrar fabrikamızı açtık. Şu an Türkiye'deki tek yerli üreticiyiz. İnşallah AR-GE çalışmaları ile ürünün kalitesini arttırarak daha rekabetçi olacak ve sadece kendi ülkemizin ihtiyacını değil, tüm dünyada görmek istiyoruz" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası