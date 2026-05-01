Ünlü oyuncu Giray Altınok, Instagram hesabının kendi fotoğrafına yapılan telif şikayeti sonucunda askıya alındığını duyurdu. Altınok, yaşadığı duruma paylaşımıyla tepki göstererek “Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım” dedi.

“Güldür Güldür”, “Ölümlü Dünya” gibi yapımlarda rol alan ve son dönemde “Prens” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, sosyal medya hesabının askıya alınmasıyla ilgili gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN TELİF TEPKİSİ

Ünlü oyuncu, “bongomy” kullanıcı adlı Instagram hesabının kapatılma gerekçesinin kendi fotoğrafına yapılan telif şikayeti nedeniyle olduğunu belirtti. Durumun absürt olduğunu vurgulayan Altınok, “Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz, haberiniz olsun” dedi.

“AÇILIRSA GÖRÜŞÜRÜZ ARTIK”

Hesabının ne zaman açılacağı konusunda bilgisi olmadığını dile getiren Giray Altınok, sürece ilişkin olarak, “Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım için açılır mı, ne zaman açılır bilmiyorum. Açılırsa görüşürüz artık. Çok soran olmuş, kimseyi engellemedim. Sevgiler” sözlerini kullandı.

