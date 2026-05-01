İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline yönelik saldırgan eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Bölgedeki askeri hareketliliğini her geçen gün artıran İsrail güçleri, Kuneytra’nın orta kesiminde yer alan Mantara Barajı çevresini havan toplarıyla vurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye tarafından geçilen bilgilere göre, İsrail ordusu Kuneytra ilinin orta kesiminde yer alan Mantara Barajı çevresini 5 havan mermisiyle hedef aldı

İŞGALİN YENİ BOYUTU: 9 ASKERİ ÜS VE GASP EDİLEN ARAZİLER

Kuneytra ilindeki İsrail varlığı sadece anlık saldırılarla sınırlı kalmıyor, bölge sistematik bir işgal ve ilhak girişimiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail ordusu, Suriye’deki yönetim değişikliğini fırsat bilerek geçen bir yıl içerisinde bölgede tam 9 yeni askeri üs inşa etti.

Kuneytra halkı, kendi topraklarında yükselen bu işgal kaleleri gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR AYAKLAR ALTINDA

İsrail, 1974 yılında imzalanan Ayrılma Anlaşması’nı açıkça çiğneyerek bölgedeki işgal ağını genişletiyor. Sistematik bir gasp politikası yürüten Netanyahu yönetimi, yaklaşık 12 bin dönüm Suriye arazisini hukuksuz bir şekilde işgal etmekle kalmıyor, bölgenin demografik ve askeri dokusunu bozmak için her türlü kirli yönteme başvuruyor.

DÜNYAYA "SORUMLULUK ALIN" ÇAĞRISI

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail’in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırdı.

