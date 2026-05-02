Giresun Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, İstanbul'a giderken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Demirağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, İstanbul’da düzenlenecek olan 18'inci Giresun Günleri etkinliğine katılmak üzere yola çıktığı sırada Dereli ilçesinde kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Demirağ’ın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve anjiyografi işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Alucra Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun bakıma alınan Demirağ’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediye Başkanımız Sayın Faruk DEMİRAĞ, İstanbul'da düzenlenen 18. Giresun günleri etkinliğine katılmak üzere havaalanına giderken Dereli'de geçirdiği kalp krizi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, anjiyografi işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edilen Sayın Başkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Rabbim kendisine sağlıklı ve uzun ömürler nasip etsin."

FARUK DEMİRAĞ KİMDİR?

1 Ocak 1964'te Alucra'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Alucra'da tamamladı. Genç yaşta ticaret hayatına başladı, Alucra'da esnaflık hayatına devam etti. 2004 yılında AK Parti Alucra İlçe Başkanlığı görevine atandı. 2013'e kadar bu görevi başarıyla yürüttü. 2013-2020 yılları arasında ticari faaliyetlerini devam ettiren Faruk Demirağ, 2020 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından tekrar AK Parti Alucra İlçe Başkanı olarak atandı.

2023 yılı Kasım ayına kadar İlçe Başkanlığı görevini yürüten Faruk Demirağ, Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden istifa etti. AK Parti Genel Merkezi tarafından Alucra Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Faruk Demirağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Alucra Belediye Başkanı olarak seçildi.

