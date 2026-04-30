Muğla’da protesto yürüyüşüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ve diğer sanıklara 5 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Polis kalkanına yumruk atmıştı! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye 5 ay hapis cezası

KARAR ÇIKTI

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

5 AY HAPİS CEZASI

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ile Adnan Barut, Çetin Avcı, Dinçer Yıldız, İlkay Şimşek, İzel Soluk, Onur Akgül, Tuğçe Esen ve Uzay Kocabaş hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak" suçlaması kapsamında 2911 sayılı yasanın 32. maddesi gereğince 5 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında şartların oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlarla” ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmıştı.

Açıklamanın ardından grup, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçmiş, polis yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermemişti. Buna rağmen adliye binası önüne ulaşan grup, burada slogan atarak protestoya devam etmişti.

POLİS KALKANINA YUMRUK ATMIŞTI

Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazlı müdahalede bulunmuş, protesto gösterisi sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı.

CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

SAVUNMASINDA NE DEMİŞTİ?

Duruşmada savunma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Biz adliyeye girmek için gitmedik. Sadece adliye önünde açıklama yapıp, ayrılacaktık. Orada bir eylem yapılmadı. Anayasal hakkımızı kullanarak açıklama yapacaktık. Biz olduğumuz yerde duruyorduk, polis ise sürekli duran insanlara müdahale etmeye çalışıyordu. Çok yakın mesafeden biber gazı sıkıldı. Burada herhangi bir hakaret ya da direnç söz konusu değil. Polise karşı kasti bir hareketim olmadı. O an karşımdaki kişinin erkek olduğunu sanmıştım, bayan olduğunu sonradan fark ettim. Gaz nedeniyle net göremiyordum" demişti.

ACAR ÜNLÜ KİMDİR?

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü 1981 yılında Muğla’da dünyaya geldi. Üniversite hayatına Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde başlayan Ünlü, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme alanında yaptı. 2001 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) üye olan Acar Ünlü, 2014-2019 yılları arasında Marmaris İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanı olarak seçildi.

