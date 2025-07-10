Polis kalkanına yumruk atmıştı! Hakim karşısına çıkan Acar Ünlü: Karşımdakinin kadın olduğunu fark etmedim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı 19 Mart'taki yolsuzluk soruşturması sonrası Muğla'da düzenlenen protesto gösterileri sırasında yaşanan olaylara ilişkin açılan davada; Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hakim karşısına çıktı. Polis kalkanını yumrukladığı anlar kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ünlü, "O an karşımdaki kişinin erkek olduğunu sanmıştım" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar Muğla'daki gösteriler sırasında polis kalkanını yumrukladığı gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine direnme" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması, Muğla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"YAKIN MESAFEDEN BİBER GAZI SIKILDI"

Duruşmada savunma yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Biz adliyeye girmek için gitmedik. Sadece adliye önünde açıklama yapıp, ayrılacaktık. Orada bir eylem yapılmadı. Anayasal hakkımızı kullanarak açıklama yapacaktık. Biz olduğumuz yerde duruyorduk, polis ise sürekli duran insanlara müdahale etmeye çalışıyordu. Çok yakın mesafeden biber gazı sıkıldı. Burada herhangi bir hakaret ya da direnç söz konusu değil" dedi.

"GAZ NEDENİYLE NET GÖREMİYORUM"

Karşısındaki memurun kadın olduğunu sonradan fak ettiğini belirten Ünlü, "Olay öncesinde kaç kez polislere basın açıklaması yapıp, ayrılacağımızı söyledik ama biber gazı sıkmaya devam ettiler. Polise karşı kasti bir hareketim olmadı. O an karşımdaki kişinin erkek olduğunu sanmıştım, bayan olduğunu sonradan fark ettim. Gaz nedeniyle net göremiyordum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 16 EKİM'E ERTELENDİ

Duruşmada sanıkların savunmaları alınırken, mahkemeye katılmayan bir kişi hakkında "zorla getirme" kararı verildi. Olay anına ait tüm görüntülerin detaylı incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Ekim 2025 tarihine erteledi.