Arda Güler'den büyük başarı: Yıldız isimleri geride bıraktı
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya’da bir ödüle daha layık görüldü.
Spor 53 dk önce
Millî futbolcu Arda Güler, nisan ayında Real Madrid'de en iyi oyuncu seçildi.
- Arda Güler, nisan ayında Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi futbolcuları geride bıraktı.
- Nisan ayında Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e karşı oynayan Arda Güler, 2 gol ve 1 asist yaptı.
- Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maçta 6 gol ve 14 asist ile 20 gole doğrudan katkı sağladı.
Millî futbolcumuz Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid’de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldızımız; Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları da oylamada geride bıraktı.
NİSANDA 3 GOLE ETKİ ETTİ
Nisan ayında eflatun beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
20 GOLE KATKI VERDİ
Milli futbolcumuz, bu sezon Real Madrid formasıyla 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 dee asist yaparak 20 gole direkt katkı sağladı.
