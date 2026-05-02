Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya’da bir ödüle daha layık görüldü.

Millî futbolcumuz Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid’de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. Genç yıldızımız; Vinicius Junior, Valverde, Rüdiger ve Bellingham gibi dünyaca ünlü futbolcuları da oylamada geride bıraktı.

NİSANDA 3 GOLE ETKİ ETTİ

Nisan ayında eflatun beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

20 GOLE KATKI VERDİ

Milli futbolcumuz, bu sezon Real Madrid formasıyla 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 dee asist yaparak 20 gole direkt katkı sağladı.

