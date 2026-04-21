Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınav takvimi ve kılavuzu yayınlanmıştı. Takvime göre, ÖGG sınavlarından biri mayıs ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 Mayıs ayı ÖGG sınavı ne zaman? İşte 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme sınav takviminin detayları...

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı takvimi yayınlandı. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

MAYIS TAKVİMİNE GÖRE ÖGG NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Adayların bu sınava katılabilmeleri için belirlenen eğitim bitiş tarihi ise 13 Mart 2026 Cuma olarak açıklandı. Bu tarihe kadar eğitimlerini tamamlamayan adayların bir sonraki sınav dönemini beklemesi gerekecek.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 5 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası