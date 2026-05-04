Sahipsiz hayvan sorunu vatandaşların gündeminden çıkmaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, megakentteki sahipsiz hayvanların yüzde 46'sının toplandığını açıklayarak, "Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir. Kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Gül sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, açık bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

İSTANBUL'DA SAHİPSİZ HAYVANLARIN YÜZDE 46'SI TOPLANDI

Aşırı yaklaşımların çözüm olmadığını aktaran Gül, "Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir, sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplanmıştır, kalanların tamamı da toplanacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül

"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Vali Gül açıklamasının devamında sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacağına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir. Kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası