Bankalar arasında emekli promosyonları için kıyasıya bir rekabet sürüyor. Emekli maaşını farklı bankalara taşıyanlara sunulan nakit promosyonlar ve çeşitli avantajlar, bankalar arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Mayıs ayı emekli promosyonları güncellendi! Peki, 2026 mayıs döneminde en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Bankalar, yeni müşteri çekmek, fonlarını güçlendirmek ve yüksek faiz döneminde emekli maaşlarını bünyelerinde tutmak amacıyla promosyon tutarlarında cazip teklifler sunmayı sürdürüyor. Kamu ve özel bankaların kampanyaları, maaş aralıklarına göre değişen promosyon seçenekleriyle öne çıkarken, emeklilere farklı alternatifler sunuyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank üzerinden almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 32.500 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden gerçekleştirilecek 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni yaptırılacak sigorta poliçesine yine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus fırsatı sağlanıyor.

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Buna göre, emeklilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödül imkânı sunuluyor.

Müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 1.075 TL, toplamda 8.600 TL ödül verilecektir." denildi.

ALBARAKA tarafından yapılan açıklamada; 1 Mayıs - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 20.000 TL'ye varan promosyon ve 10.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!

Açıklamaya göre, 12.000 TL'ye varan standart nakit promosyona ek olarak; Kredili Mevduat Hesabı (KMH), otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarını yerine getiren emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye kadar ek promosyon imkânı sağlanıyor.

DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve çeşitli ek avantajlar sunuluyor.

Buna göre; 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL aralığındaki emeklilere 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL'ye varan promosyon.

Emeklilere yönelik banka promosyonlarında brüt maaş tutarına göre belirlenen ödeme miktarları yeniden düzenlendi. Yeni tabloya göre, emeklilerin alacağı promosyon tutarı maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Uygulama kapsamında aylık maaşı 0 – 9.999,99 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL, 10.000 – 14.999,99 TL aralığındakilere 8.000 TL, 15.000 – 19.999,99 TL aralığındakilere 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon verilecek.

Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlanırken, ek koşulların yerine getirilmesiyle birlikte 10.000 TL'ye kadar ilave promosyon imkânı sunuluyor.

İş Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk maaş ödemesi için bankayı tercih eden ya da mevcut maaşını İş Bankası üzerinden almaya devam eden müşterilere 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ek avantajlar sunuyor.

PROMOSYON TUTARLARI NASIL HESAPLANIR?

Bankalar, ödeyecekleri asgari promosyon miktarını emekli aylığının tutarına göre belirlenmiş kademelere göre hesaplamaktadır. Ancak kampanyalar kapsamında bu asgari tutarın çok üzerinde ödeme yapabilmekte ve ekstra faydalar sunabilmektedir.

Yüksek maaş alan emekliler promosyonda daha fazla avantaj elde etmektedir.

Promosyon ödemesi tek seferde ve peşin olarak yapılmaktadır.

Ödeme, SGK’nın maaşı bankaya göndermesi ve Promosyon Taahhütnamesinin imzalanmasından sonra en geç 3 iş günü içinde hesaba yatırılmaktadır.

Hesaplamada nafaka ve icra kesintileri düşülür; bunun dışındaki kesintiler promosyon tutarını etkilemez.

Hak sahibi yetimler, yaş sınırı olmaksızın promosyondan yararlanabilir. Velayet altındaki çocukların promosyonu veliye ödenirken, velayet altında olmayanlara herhangi bir taahhütname şartı aranmaksızın doğrudan çocuklara ödeme yapılmaktadır.