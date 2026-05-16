Anadolu Ajansı
Beşiktaş yeni hocasını duyurdu
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Erman Okerman getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erman Okerman getirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erman Okerman'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Erman Okerman, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Canik Belediyespor, Konak Belediyespor, Foça Basketbol ve Nesibe Aydın gibi kulüplerde görev aldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR