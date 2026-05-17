Meksika'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve operasyon başlatıldı.

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Tehuitzingo ilçesinde bir ailenin evine düzenlenen silahlı saldırı, büyük bir trajediye yol açtı.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada, saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiği ve kimliği belirsiz silahlı kişilerin eve girerek içeride bulunanlara ateş açtığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında bir çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

1'İ ÇOCUK 10 ÖLÜ

Puebla Kamu Güvenliği Sekreterliği, olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kişinin silahla vurulmuş halde bulunduğunu açıkladı. Savcılık ise 9 kişinin olay yerinde, bir kişinin ise hastaneye sevk sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, eyalet ve federal güvenlik güçleri faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Meksika Ulusal Muhafızları ve ordu unsurlarının da soruşturmaya dahil olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bölgede devriye ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü aktarıldı.

