Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D., evde tartıştığı annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan ve bir parkta yaralı halde bulunarak cinayeti itiraf eden 22 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya’nın Meram ilçesi sarsıcı bir aile faciasına sahne oldu. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D., henüz belirlenemeyen bir sebeple annesi ve babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, anne ve babasını bıçakla ağır yaraladı.

Baba Gökhan D. (57) ve anne Nazife Çiğdem D.(56) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİ MAHALLE PARKINDA İTİRAF ETTİ

Olaydan kısa bir süre sonra mahalledeki bir parkta bacağından yaralanmış halde oturan genci fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

