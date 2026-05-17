Anadolu Ajansı
Konya'da anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi tutuklandı
Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D., evde tartıştığı annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan ve bir parkta yaralı halde bulunarak cinayeti itiraf eden 22 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'nın Meram ilçesinde bir aile faciası yaşandı.
- 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D., annesi ve babasıyla tartıştı.
- Tartışma kavgaya dönüşünce şüpheli, anne ve babasını bıçakla ağır yaraladı.
- Baba Gökhan D. (57) ve anne Nazife Çiğdem D.(56) hastanede hayatını kaybetti.
- Oğulları Cihan D. mahalle parkında bacağından yaralı halde bulunarak gözaltına alındı.
- Cinayeti itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Konya’nın Meram ilçesi sarsıcı bir aile faciasına sahne oldu. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Cihan D., henüz belirlenemeyen bir sebeple annesi ve babasıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, anne ve babasını bıçakla ağır yaraladı.
Baba Gökhan D. (57) ve anne Nazife Çiğdem D.(56) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
CİNAYETİ MAHALLE PARKINDA İTİRAF ETTİ
Olaydan kısa bir süre sonra mahalledeki bir parkta bacağından yaralanmış halde oturan genci fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
YORUMLAR