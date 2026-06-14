İzmit Körfezi'nde başlatılan dip çamuru temizliği projesinde 2. etap tamamlandı. Çalışmaları su altı dalışıyla gözlemleyen Bakan Murat Kurum “2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık. Projenin yüzde 70'i tamamlandı. Proje İzmit Körfezi'nden Ege'ye uzanacak. Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz” diye konuştu.

2. ETAP TAMAMLANDI 2022 yılında "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" çerçevesinde İzmit Körfezi'ni temizlemek amacıyla başlatılan dip çamuru temizliği projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nde 2. etap tamamlandı.

“DİP ÇAMURUNU BERTARAF ETTİK” İzmit Körfezi'nde inceleme için bir dalış programı düzenlendi. Programda dalış yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Büyükşehir Belediyemizle 2 etapta toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3,8 milyon metreküpe ulaşmak. Projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz” dedi.

“DENİZ NEFES ALMAYA BAŞLADI” Projenin dünyanın en büyük çevre doğa koruma projesi olduğunu vurgulayan Kurum şöyle konuştu: Denizin dibinde deniz çayırlarının, deniz yıldızlarının, deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Daha önce görmediğimiz balıklar, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı. Sahilimizde tüm Kocaelili vatandaşlarımız, çocuklarımız artık huzur içinde gezecekler. Tertemiz, burada Marmara Denizi'nin güzel o masmavi görüntüleri eşliğinde kokuların olmadığı ortamda gezme imkanına erişecekler.

“TÜM DÜNYA GÖRECEK” Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Kurum “Buradan COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı) Başkanlığıyla 'Denizler ve Okyanuslar' başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek. Bu projeyle aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak” diye vurguladı.

EGE’YE KADAR UZANACAK Göcek kıyılarında 17 "Mapa Şamandıra Projesi" başlattıklarını ve bitirdiklerini hatırlatan Kurum, İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarının Ege Denizi'ne de uzanacağını aktardı. Kurum, projenin tamamlandığı denizde teknelerin kafasına göre demir atamayacağına dikkati çekti. Kurum “İzmit Körfez'den, Kocaeli Körfez'den Fethiye Körfezi'ne yine bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfez'de dip taramaya başlıyoruz" dedi.

Sıfır Atık Mavi Projesi’ne de dikkat çeken Kurum, projeyle bir taraftan atıkları ayrıştırarak ülke ekonomisine kazandırdıklarını bir taraftan da denizleri, gölleri, akarsuları korumaya çalıştıklarını belirtti.

“MARMARA'YI ÖNEMSİYORUZ” "Denizler, okyanuslar bizim için çok kıymetli, çok değerli çünkü bunlar yutak alanlarımız. Yani zararlı gazların, emisyonların yutulduğu alanlar. O yüzden de Marmara'yı önemsiyoruz ve burada Marmara'daki bütün belediyeleri de sorumluluk almaya davet ediyoruz” diye konuşan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür etti.

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