2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'nın teknik direktörü Tony Popovic, galibiyetin kendileri açısından sürpriz olmadığını söyledi. Takımına ve genç oyuncularına güvendiğini vurgulayan Popovic, "Birçok kişi için şok olabilir ama bizim için değil" ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic, alınan sonucun kendileri açısından sürpriz olmadığını söyledi.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic

"BU SONUÇ BİZİ TATMİN EDİYOR"

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Popovic, birçok kişinin sonucu beklenmedik bulabileceğini ancak takımına güvendiğini "Birçok kişi için bu sonuç şok olabilir ama bizim ve futbolcularımız için şok değil. Her gün birlikte çalışıyoruz ve genç oyuncularımızın ne kadar nitelikli olduğunu biliyorum. İyi performans göstermek üzere oluşturduğumuz bir takımımız var. Elbette sonucu önceden bilemezsiniz ancak bu sonuç bizi tatmin ediyor" ifadelerini kullanarak vurguladı .

Avustralya-Türkiye

"SONUÇ BİZE GÜVEN VERİYOR"

Galibiyet için uzun süredir çalıştıklarını belirten Avustralyalı teknik adam, skorun daha farklı olabileceğini dile getirdi.

Tony Popovic "Daha fazla gol atabilirdik belki ama sonuç bize büyük güven veriyor. Tüm takım defansta büyük direnç gösterdi, adeta gövdelerini ortaya koydu. Dünya Kupası'nda maç kazanmak için gereken de budur" diyerek, genç kalecilerinin performansına da özel bir parantez açtı.

Rakibin etkili duran toplar kullandığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, "Çok kaliteli serbest vuruşlarla karşılaştık ancak kalecimiz oldukça başarılı bir performans sergiledi" şeklinde konuştu.

Avustralya -Türkiye

"TÜRKİYE'NİN KALİTESİNİ SAHADA GÖRDÜK"

Türkiye'nin güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkat çeken Popovic, maç boyunca ay-yıldızlı ekibin tehlike çıkardığını söyledi.

"Türk takımıyla ilgili ne biliyorsak sahada bunu gördük. Çok yetenekli futbolculara sahipler ve maç boyunca tehlike oluşturdular. Onlara karşı iyi defans yapmamız gerekiyordu. Bununla birlikte bazı bölgelerde baskı kurabileceğimizi hissettik ve bunu sahaya yansıtmayı başardık" diye konuştu.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic

"BÜTÜN ÜLKENİN DESTEĞİNİ HİSSETTİK"

Galibiyetin Avustralya'da büyük sevince sebep olduğunu ifade eden Popovic, şimdi gözlerini ABD maçına çevirdiklerini belirtti.

"Türkiye'yi yendiğimiz için algıda bir değişiklik olmuş olabilir ancak önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Şimdi ABD karşılaşmasına hazırlanmalıyız. Avustralyalılar için özel bir gece oldu. Onları mutlu ettiğimizi umuyorum. Bütün ülke arkamızdaydı ve desteklerini hissettik. Verilen destekten dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra önümüze bakmalı, toparlanmalı ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız" sözlerini sarf eden deneyimli çalıştırıcı, sözlerini noktaladı.

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