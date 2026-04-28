Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine son verilen Domenico Tedesco, Alman basınından Kicker'a açıklamalar yaptı. Ayrılık kararını beklenmedik olarak nitelendiren 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua ettiğini söyledi. Sarı lacivertli taraftarlara destekleri için teşekkür eden Tedesco, "Bu kulübü özel kılan onlar" dedi.

Süper Lig'deki Galatasaray yenilgisinin ardından görevden alınan Teknik Direktör Domenico Tedesco, sarı lacivertli kulüple alakalı duygusal bir açıklamada daha yaptı.

"SÖZLEŞMEMİ UZATMA İHTİMALİ ÜZERİNE GÖRÜŞÜYORDUK"

Kısa süre önce yönetimle sözleşme uzatma konusunda görüşmeler yaptıklarını kaydeden Tedesco, "Bu şekilde sonuçlanması gerçekten çok üzücü. Bu durum, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gösteriyor. Aslında kısa süre önce sözleşmemi erken uzatma ihtimali üzerine görüşmeler yapıyorduk. Şimdi ise ligdeki ikinci yenilginin ardından yollarımız ayrıldı. Bu kadar duygusal bir ortamda kalıcı başarıya ulaşmanın anahtarı, her yenilgiden sonra her şeyi sorgulamak değil; birlikte bir şeyler geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

"BU KULÜBÜ ÖZEL KILAN ONLAR"

Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür eden genç teknik adam, "İstanbul'da çok yoğun ve sayısız deneyimle dolu bir dönem geçirdim. Bize her zaman destek olan taraftarlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübü özel kılan onlar." diye konuştu.

"FENERBAHÇE İÇİN DUA EDİYORUM"

Sarı lacivertli takımın şampiyon olabilmesi adına dua ettiğini kaydeden Tedesco, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Kalıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyordum ve geçmişe kıyasla daha farklı bir anlayış ortaya koyduğumuza da inanıyorum. Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir." dedi.

