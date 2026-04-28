İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırına yakın bir bölgede Hizbullah tarafından kullanıldığı öne sürülen kapsamlı bir yeraltı tünel ağının tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu yapının yaklaşık on yıl içinde inşa edildiği, yer altında yaklaşık iki kilometre uzunluğa sahip olduğu ve İsrail’e yönelik saldırı planlarıyla bağlantılı iki ayrı tünelden oluştuğu ifade edildi.

BÖLGENİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ

İsrail kaynakları, Qantara bölgesinde bulunan altyapının yaklaşık 800 metrelik bir ana tünel ile Hizbullah’ın Radwan birlikleri tarafından kullanıldığı belirtilen 1,2 kilometrelik ikinci bir hattı içerdiğini aktardı. Yapının “bölgedeki en büyük yeraltı askeri tesislerinden biri” olduğu iddia edildi.

Açıklamada, tünellerin imhası sırasında İsrail güçlerinin 450 tondan fazla patlayıcı kullandığı bilgisi paylaşıldı. Yapının, İran tarafından desteklenen bir plan çerçevesinde İsrail yerleşimlerine yönelik saldırılar için hazırlandığı da öne sürüldü.

"HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, ordunun Hizbullah altyapısını hedef almaya devam edeceğini belirterek, “Bugün devasa bir terör tünelini imha ettik. Terör altyapılarını yok ediyoruz, çok sayıda militan etkisiz hale getirildi ve henüz işimiz bitmedi” ifadelerini kullandı.

Bölgede, İsrail ile Hizbullah arasında Mart ayından bu yana süren çatışmalar ve 17 Nisan’da varılan ateşkese rağmen devam eden gerilim dikkat çekiyor.

