İran Devrim Muhafızları ordusunun, Mücteba Hamaney'e yakın olan Harrazi ailesine ait bir kripto para platformu kullandığı ileri sürüldü. 'Nobitex' isimli platformun, İran'daki kripto para işlemlerinin yüzde 70'ini gerçekleştirdiği ifade edildi. ABD yaptırımları karşısında paralel bir sistem olarak kurulan platformun Tahran'ın finansal mekanizmasında kilit nokta olarak yer aldığı düşünülüyor.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile yakın bağları olan güçlü bir ailenin oğulları Harrazi kardeşler, ülkenin en büyük kripto para borsasını kontrol ederek, onu bir girişimden, hem kara listeye alınmış devlet kurumları hem de sıradan vatandaşlar tarafından kullanılan küresel ekonomiye açılan bir kanala dönüştürdü.

Batı ablukasına kripto tünel! İran yaptırımların etkisinden Nobitex ile kurtuldu

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE İŞLEM

Reuters'ın haberine göre; Nobitex iki kardeş tarafından alternatif bir aile adı altında kurulduğundan beri, İran Merkez Bankası ve İran Devrim Muhafızları da dahil olmak üzere yaptırım uygulanan gruplarla bağlantılı olarak on milyonlarca ila yüz milyonlarca dolar değerinde işlem gerçekleştirdi .

İki kardeş de İran'ın en etkili hanedanlarından biri olan Harrazi ailesinin üyeleri olarak ön plana çıkıyor. Şirket kayıtları, değişim başladığında kardeşlerin aile üyeleri tarafından nadiren kullanılan bir soyadı altında listelendiğini gösteriyor.

11 MİLYONDAN FAZLA İRANLI KULLANIYOR

Nobitex'in İran nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını oluşturan 11 milyon kullanıcısı olduğu iddia ediliyor.

Uluslararası bankacılıktan dışlanmış, değer kaybeden riyal ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalan sıradan İranlılar, kripto para birimi alıp tutmak için bu borsayı kullanıyor.

BATI'NIN YAPTIRIMLARINA KARŞI KONUMLANDI

İran, Batı'nın kapsamlı ekonomik yaptırımlarına tabi tutulurken, borsa, ABD ve müttefikleri tarafından yaptırım kapsamına alınmaktan Nobitex sayesinde kurtuldu.

HAMANEY AİLESİ İLE YAKIN TEMAS

Reuters'a göre; kardeşler, İran'ın iktidar yapılanmasının kalbindeki üçüncü Harrazi kuşağını temsil ediyor. Harraziler'in dini liderlere danışmanlık yaptığı ve önemli siyasi, diplomatik ve dini görevlerde bulundukları ifade edildi. Harrazi ailesi, İran Cumhuriyeti'nin üç dini lideriyle de evlilik yoluyla akraba; devrimci kurucu Humeyni, hayatını kaybeden Ali Hameney ve Hameney'in oğlu Mücteba.

İSRAİL SİBER SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl haziran ayında İranlı kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlendi. Saldırının ardından 48 milyon dolarlık zararın oluştuğu belirtilmişti.

Saldırıyı, kendilerine "The Predatory Eagle" adı veren Türkçesi "Yırtıcı Kartal" anlamına gelen İsrailli hacker grubu üstlendi.

