İzmir ve Manisa’da 4 milyon müşterisine hizmet sunan Gdz Elektrik, bu yıl enerji altyapısına 12,8 milyar TL yatırım yapacak.

ÖNDER ÇELİK - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (Elder) düzenlediği etkinlikte konuşan Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, bu yıl itibarıyla yeni bir tarife dönemine girdiklerini belirterek, 2026-2030 döneminde toplam 64,2 milyar liralık yatırım ile enerji altyapısını daha güçlü, daha akıllı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hâle getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kayıp-kaçak oranında Türkiye genelinde ilk beş şirket arasında yer aldıklarını belirten Bayramoğlu, 2025 yılının da yüzde 6,56 olan EPDK hedefinin altında yüzde 6,46 seviyesinde tamamlandığını kaydetti. Bayramoğlu, yatırımları sahada riskin en yüksek olduğu alanlara yönlendirdiklerine dikkati çekerek, “Son yıllarda, iklim değişimi ve ısınmanın, aşırı sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli yerel rüzgârlar gibi etkilerini bütün Akdeniz havzasında olduğu gibi bölgemizde de daha kuvvetli şekilde hissediyoruz. Bu tabloya karşı ‘Doğa için Enerji’ yaklaşımımızla tedbirler alıyoruz. Yüksek riskli bölgelerdeki fiziki tedbirlerimizi, yapay zekâ destekli izleme sistemleriyle destekliyor; çok katmanlı bir koruma modeli uyguluyoruz. Amacımız, enerji altyapımızı iklim krizine karşı daha dayanıklı hâle getirmek” dedi.

İKLİM RİSKLERİNE KARŞI 294 MİLYON TL’LİK TEDBİR

Bu yıl özellikle kırsaldaki ve iklim etkilerine açık bölgelerdeki bakım çalışmaları için yaklaşık 294 milyon liralık bütçe ayırdı. Üzerinde çalışılan yapay zekâ destekli erken uyarı sistemleri ile meteorolojik verilerin ve uydu görüntülerinin entegre edildiği risk izleme platformu kullanılarak, riskli noktalarda enerji akışı otomatik olarak kesilebilecek. Böylece, önleyici müdahale sağlanacak. Yaz sezonu hazırlıkları kapsamında havai hatlara yaklaşan ağaçlarda budama çalışması yapılıyor. 2021-2025 döneminde ormanlık alanlarda 7 bin 359 kilometrelik koridor açma çalışması tamamlanırken, 2026 yılında bu çalışmalara 2 bin 404 kilometre daha da ekleniyor. Kırsal alanlardaki enerji altyapısına yönelik yatırımların toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 50’nin üzerine çıkarken, bu harcamaların büyük kısmını ise iklim risklerine açık alanlardaki yatırımlara alıyor. 2025 verilerine göre Gdz Elektrik bölgesinde bir önceki yıla ait ortalama kesinti süresi 745 dakika. Bu değer 1.295 dakika olan Türkiye ortalamasının çok altında.

ELEKTRİKLİ PLATFORMLU ARAÇLAR SAHADA

Gdz Elektrik, panelvan tipli elektrikli platformlu araçları kullanıma aldı. Bakım ve onarım operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanan bu araçların yüzde 100 elektrikli olan platform sistemleri Türkiye’de bir ilk. Bu yapı karbon emisyonunu azaltırken operasyonel verimlilik de sağlıyor.

