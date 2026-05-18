Şirket, 7 bölgede düzenlediği kahvaltılı toplantılarda sektörel gelişmeleri ve gelecek stratejilerini paylaştı.

Doğa Sigorta Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Ümit Gültekin ve Oto Hasar ve Lojistik Direktörü Duran Çakı ev sahipliğinde Türkiye genelinde gerçekleşen toplantılara Oto Dışı Hasar Bölüm Müdürü Hakan Albayrak yanı sıra bölge müdürleri ve ekipleri de eşlik etti. İstanbul’da gerçekleşen toplantıda ise Oto Dışı Hasar Bölüm Müdürü Sultan Çorum beraberinde Oto ve Oto dışı Hasar ekipleri de yer aldı.

SAHADAN GELEN GERİ BİLDİRİMLER STRATEJİYE YÖN VERİYOR

Toplantılarda, eksperlerin saha deneyimleri ve müşteri beklentileri detaylıca incelendi. Hizmet kalitesini artıracak çözümler, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir iş süreçleri üzerine fikir alışverişi yapıldı. Bölgesel dinamiklerin ele alındığı oturumlarda, süreçlerin iyileştirilmesine yönelik ortak kararlar alındı.

"İŞ BİRLİĞİ KÜLTÜRÜNÜ SÜRDÜRECEĞİZ"

Eksperlerin sahadaki rollerinin önemine değinen Hasar ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eksperlerimizden gelen geri bildirimler, hizmet standartlarımızı güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Sahadaki bu güçlü bağ, operasyonel süreçlerimizi mükemmelleştirmemize katkı sağlıyor. İş birliği kültürümüzü pekiştiren bu bölge toplantılarını önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz."

Şirket, bu stratejik buluşmalarla sahadan aldığı güçle hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliğini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.



Oto Hasar ve Lojistik Direktörü Duran Çakı ise eksperlere verdikleri önem ile Doğa Sigorta olarak daha önce de bu yönde toplantılar organize ettiklerini, bu toplantıların iş süreçlerine katkısına inandıklarını aktardı. Yeni eksperler ile yüz yüze tanışmak, Doğa Sigortanın kurumsal yapısını ve kadrolarını tanıtmak açısından da verim sağladığını belirtti. Titizlikle organize edilen toplantılara eksperlerin ilgisinden çok memnun olduklarını ve bu tip etkinlikleri sürdüreceklerini bildirdi.

