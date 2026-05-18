Gençlerin her yıl pladis çatısı altındaki bir marka için yaratıcı pazarlama stratejileri geliştirdiği “bizz@kampüs” yarışmasında ödüller sahibini buldu. Bu yıl pladis markaları arasından GODIVA için yarışan 1030 takım arasından ilk 3’e giren ekipler, toplam 375 bin TL ödülün yanı sıra uzun süreli staj hakkı kazandı.

Her yıl farklı bir pladis markası için yenilikçi fikirlerin geliştirildiği bizz@kampüs Pazarlama Fikir Yarışması’nın 15’incisi “Fikirlerinle Işılda” sloganıyla düzenlendi. pladis’in genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlama vizyonuyla hayata geçirdiği yarışmada bu yıl üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencileri, global premium çikolata markası GODIVA için yaratıcı pazarlama projeleri geliştirirken, ürün fikrinden pazarlama süreçlerine kadar tüm aşamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Yarışmada Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yiğitcan Kızıl ve Ahmet Oğuzhan Kökülü’den oluşan “HUptrik”, yaratıcı fikriyle ipi göğüsleyen takım oldu.

İkinciliği Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Batuhan İzmir, Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Umut Can Bakar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Taha Kurt’tan oluşan “Keçiler” takımı kazandı.

Bu yılki yarışmada, Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Feyza Yıldızözü ve İrem Aktaş’ın yer aldığı “MilkyWay” ile Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Nil Uyanık ve Sena Altunkalbur’dan oluşan “S&N” takımı üçüncülüğü paylaştı.

pladis Çamlıca ofisinde düzenlenen törende birinci takıma ödülünü Ülker CEO’su ve pladis TURCA (Türkiye ve Orta Asya) Başkanı Özgür Kölükfakı, ikinci ve üçüncü takımlara ise jüri üyeleri takdim etti. Toplam 375 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada birinci takım 125 bin TL, ikinci takım 100 bin TL, üçüncü takımlar ise 75’er bin TL ile ödüllendirildi. İlk 3’te yer alan takımlar uzun dönem staj hakkı da kazandı.

