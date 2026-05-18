Çin, hızla büyüyen insansı robot sektöründe güvenlik, denetim ve izlenebilirliği artırmak için robotlara 29 haneli resmi kimlik numarası vermeye hazırlanıyor. Yetkililer, bu uygulamayla robotların üretimden kullanım ömrünün sonuna kadar tüm faaliyetlerinin takip edilebileceğini belirtiyor.

Çin’in Hubei eyaletinde geliştirilen yeni sistemle birlikte insansı robotlar, tıpkı vatandaşlar gibi kendilerine özel resmi kimlik numaralarına sahip olacak.

Çinde sıkı denetim! İnsansı robotlara özel kimlik geliyor

MARKASI, MODELİ, ÖZELLİKLERİ VE ZEKA SEVİYESİ YER ALACAK

Çevrimiçi medya raporlarına göre 29 karakterden oluşacak kimlik kodunda robotun markası, üreticisi, modeli, seri numarası, donanım özellikleri, zeka seviyesi ve fabrika kayıtları gibi bilgiler yer alacak. Sistem, Wuhan’daki Hubei İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından yürütülüyor.

Kimlik sistemi yalnızca temel kayıt bilgilerini değil, robotların tüm operasyonel geçmişini de kapsayacak. China Daily’nin haberine göre platform üzerinden bakım geçmişi, kullanım alanları, performans kayıtları, pil durumu, eklem aşınması ve hareket doğruluğu gibi verilere erişilebilecek.

CİHAZIN GEÇMİŞ PERFORMANSI İZLENEBİLECEK

Yetkililer, sistem sayesinde arızaların daha hızlı tespit edilebileceğini, bakım süreçlerinin kolaylaşacağını ve muhtemel kazalarda sorumluluğun daha net belirlenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca ikinci el robot satışlarında kullanıcıların cihazın geçmiş performansını inceleyebilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na ilk başvuruların tamamlandığı, ulusal standartların yayımlanmasının ardından sistemin resmi olarak devreye alınacağı bildirildi. İlk aşamada birçok Çinli robotik şirketinin sisteme dahil olduğu belirtildi.

Çin, küresel insansı robot üretiminde yüzde 84’ü aşan payıyla sektörün lideri konumunda bulunuyor. Ancak uzmanlar, teknik standartlar ve güvenlik denetimlerinde hâlâ önemli eksikler olduğunu vurguluyor. Yeni kimlik sistemiyle birlikte hem sektörün daha düzenli büyümesi hem de güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

