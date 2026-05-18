ABD'de oyuncaklarına ulaşmak isterken üzerine çekmeceli bir şifonyer devrilen iki yaşındaki Helena Cochrane hayatını kaybetti. Doğum gününe günler kala evladını kaybeden acılı anne Taryn Cochrane, şimdi benzer trajedilerin yaşanmaması için aileleri uyarıyor.

ABD'de yaşayan iki yaşındaki Helena Cochrane, odasındaki bir oyuncağa uzanmaya çalışırken üzerine devrilen ağır şifonyerin altında kalarak hayatını kaybetti.

36 KİLOLUK DOLAP ÜZERİNE DEVRİLDİ

Yürek burkan olay, geçtiğimiz 8 Ocak günü meydana geldi. People'ın haberine göre küçük Helena, odasında bulunan yaklaşık 36 kilogram ağırlığındaki şifonyerin açık çekmecelerine tırmanmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden ağır mobilya, küçük çocuğun üzerine devrildi. Talihsiz çocuk oracıkta hayatını kaybetti.

"HAYATIMIZ DEĞİŞTİ"

Olayın ardından yaşadığı acı ve suçluluk duygusunu sosyal medya hesabından paylaşan anne Taryn Cochrane, kazanın saniyeler içinde ve sessizce gerçekleştiğini belirtti. Mobilyayı duvara sabitlemediği için büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade eden acılı anne, "Bu kadar büyük ve ağır bir eşyanın tehlike oluşturabileceğini hiç düşünmemiştim. Her şey çok hızlı oldu ve hayatımız aniden değişti" dedi.

