Sukuk (kira sertifikası) ihraç sürecinin işleyişini anlamak, yatırımcıların bu yatırım aracının güvenilirliğini ve şeffaflığını daha iyi değerlendirmesine yardımcı olur. Süreç ilk bakışta karmaşık görünse de temelinde varlık devri, kiralama ve getiri dağıtımı yer alır. İlk aşamada ihraççı kuruluş, finansman ihtiyacını belirleyerek sukuk yapısına dahil edilecek varlıkları seçer. Vade sonunda ise söz konusu varlıklar önceden belirlenen bedel üzerinden geri alınır ve yatırımcılara anapara ödemesi gerçekleştirilir. Peki, kira sertifikalarını kim ihraç eder?

Kira sertifikası, varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve yatırımcısına belirli bir varlık veya haktan elde edilen gelirden pay alma hakkı sağlayan bir yatırım aracıdır. Tanımda yer alan hak; kira sertifikaları ihracına dayanak her türlü hakkı, varlık ise kira sertifikaları ihracına dayanak haklar dışındaki her türlü varlığı ifade eder.

KİRA SERTİFİKALARINI KİM İHRAÇ EDER?

Varlık kiralama şirketi (VKŞ), kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş olan sermaye piyasası kurumudur.

VKŞ tarafından yurtiçinde ihraç edilen kira sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde elektronik ortamda kayden hak sahipleri bazında izlenir.

Kira sertifikaları halka arz edilmek suretiyle, tahsisli olarak ya da nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilebilirler.

KİRA SERTİFİKALARI İHRAÇ YÖNTEMLERİ VE TANIMLARI

Kira sertifikaları;

a) Sahipliğe,

b) Yönetim sözleşmesine,

c) Alım-satıma,

d) Ortaklığa,

e) Eser sözleşmesine

dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilebilir.

Kira sertifikaları; sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı farklı yöntemlerle ihraç edilebiliyor.

Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya VKŞ adına yönetilmek üzere VKŞ tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlamak için ihraç edilir.

Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dâhil olmak üzere VKŞ lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde VKŞ’ye aktarılması amacıyla ihraç edilir.

Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, varlık veya hakların satın alınarak vadeli şekilde satışının finansmanına imkan tanırken, ortaklığa dayalı kira sertifikaları ortak girişimlere yatırım amacıyla ihraç ediliyor.

Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, VKŞ’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç edilir.

Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ise belirli bir eserin veya projenin meydana getirilmesi için gerekli finansmanın sağlanmasında kullanılıyor.