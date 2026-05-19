UCM'nin tutuklama hamlesiyle köşeye sıkışan işgalci İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Smotrich, intikamını savunmasız Filistinlilerden alıyor. Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağı tamamen koparmayı hedefleyen hain E1 Projesi kapsamında tarihi Filistin köyü Han el-Ahmer’in zorla boşaltılması ve yıkımı için işgal ordusuna talimat verdi.

Uluslararası mahkemelerin baskısından kaçmaya çalışan işgalci rejim, hıncını yine savunmasız Filistin halkından çıkarıyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nden konuya dair açıklama yapıldı.

FİLİSTİN KÖYÜNÜ BOŞALTMA TALİMATI

Açıklamada, aşırı sağcı Bakan Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ele geçirmek ve "E1 Projesi" kapsamında, Filistin köyü Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması talimatını verdiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde El Halil kentinin Surif beldesindeki Filistinliye ait bir araç ile traktörü ateşe verdi.

Smotrich’in İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye Han el-Ahmer’in zorla boşaltılması talimatını verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın "Batı Şeria’nın merkez bölgesinin tamamını kontrol altına almak, E1’de inşaat yapmak ve tüm Filistin topluluklarını bölgeden çıkarmayı hedefleyen daha geniş bir hükümet planının parçası" olduğu vurgulandı.

Barış Şimdi Hareketi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Smotrich, yıllardır sadece sahip olduğu küçük toprak parçasında yaşama hakkı için mücadele eden, en savunmasız topluluklardan birini alet ederek Lahey'den ve uluslararası toplumdan intikam almayı amaçlıyor."

Han el-Ahmer'deki evlerin yıkımının gelecek haftalarda gerçekleştirilmesinin beklendiği de aktarıldı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria’daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

TUTUKLAMA KARARINA KARŞILIK İŞGAL EMRİ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın kendisi hakkında gizli tutuklama kararı talep ettiğini ileri sürerek, bu adıma karşılık gün içinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Han el-Ahmer köyünün derhal zorla boşaltılması talimatını vereceğini duyurmuştu.

Smotrich, UCM Başsavcısı'nın kendisi hakkında gizli bir uluslararası tutuklama kararı talebinde bulunduğu bilgisinin kendisine dün gece ulaştığını iddia etmişti.

İsrailli Bakan, "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz." ifadesiyle UCM'yi tehdit etmişti.

UCM'NİN TUTUKLAMA TALEPLERİ

Haaretz gazetesinin 17 Mayıs'taki haberinde, 3'ü siyasetçi, 2'si askeri yetkili olmak üzere 5 İsrailli üst düzey isim hakkında UCM tarafından gizlice tutuklama emri çıkarıldığı iddia edilmişti.

Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında daha önce tutuklama emri çıkaran UCM’den, söz konusu 5 kişiyle ilgili yeni tutuklama talebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

