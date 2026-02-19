Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Göztepe, uzun süredir aynı teknik direktörle yoluna devam ediyor. Buruk 2022, Stoilov ise 2023 yılından bu yana takımının başında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonda en az 20 takım, teknik direktörünü değiştirirken, bu süreçte 50'den fazla isim görev aldı. Galatasaray ve Göztepe ise teknik direktör istikrarıyla öne çıkan kulüpler oldu.

Galatasaray, Temmuz 2022'de takımın başına getirdiği Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşarken, bu sezon ligde ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar elde ediyor. Göztepe ise Kasım 2023'te takımı emanet ettiği Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov ile ilk olarak 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıktı. Göztepe, Stoilov yönetiminde Süper Lig'de de istikrarlı sonuçlar alıyor.

Okan Buruk ve Stanimir Stoilov dışında Süper Lig'de bu sezon Fatih Tekke, Selçuk İnan ve Joao Pereira da sezona başladıkları takımlarla devam ediyor.

13 TAKIM DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Süper Lig'de mücadelede eden 18 takımdan 13'ü, bu sezon teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası Domenico Tedesco anlaştı. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Sergen Yalçın takımın başına geçti. Samsunspor, Thomas Reis'in yerine Thorsten Fink'i göreve getirdi. RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan'dan sonra Nuri Şahin ile sözleşme imzaladı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 4'ÜNCÜ TEKNİK ADAM

2025-2026 sezonunda en çok teknik adam değişikliği yapan kulüp Gençlerbirliği oldu. Ankara temsilcisi; sezona Hüseyin Eroğlu ile başlarken, Volkan Demirel, Metin Diyadin ve son olarak Levent Şahin'i takımın başına getirdi.

Konyaspor; Recep Uçar, Çağdaş Atan ve İlhan Palut, Antalyaspor; Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve Sami Uğurlu, Fatih Karagümrük; Marcel Licka, Onur Can Korkmaz ve Aleksander Stanojevic ile çalıştı.

