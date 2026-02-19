Ramazan ayının en çok aranan lezzetleri arasında yer alan Ramazan pidesi iftar saatine yakın fırın önlerinde oluşan uzun kuyruklarla adeta bir gelenek haline geldi. Yumuşacık, çıtır çıtır yapısı ve susam çörek otu kokusuyla iftar saatlerinin vazgeçilmezi haline gelen pidenin yapılışı da merak konusu. Peki, evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte Ramazan pidesi tarifi ve püf noktaları...

Ramazan ayında pideyi evde yapmak isteyenler “Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır, püf noktası nedir?” sorusuna cevap arıyor. Ekmek ustası Mine Ataman’ın verdiği bilgilere göre Ramazan pidesini diğer ekmeklerden ayıran en önemli unsur hamurun hazırlanma süreci. Pidenin lezzeti kadar dokusunu belirleyen şeyin doğru yoğurma, sabır ve hamurun kıvamını iyi ayarlamak olduğu belirtiliyor. İşte, evde mis gibi çıtır çıtır Ramazan pidesi tarifi...

Ramazan pidesi tarifi: Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ: EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

Evde pide yapmak için yüksek su oranlı ve iyi yoğrulmuş bir hamur elde etmek gerekiyor. Hamurun yeterince yoğrulması, mayalanma süresinin aceleye getirilmemesi ve doğru kıvamın yakalanması pideyi daha başarılı hale getiriyor.

Hamur hazırlanıp dinlendirildikten sonra açma işlemine geçiliyor. Açma aşamasında pideye şekil veriliyor ve üzerine sürülecek karışım hazırlanıyor.

Ramazan pidesi tarifi: Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Geleneksel yöntemde pidenin üstüne sürülecek karışım yumurta ve süt ile hazırlanıyor. Sonrasında da pide tırnaklama işlemi ile şekil veriliyor.

Pide fırına verilmeden önce üzerine susam ve çörek otu serpilmesi de Ramazan pidesinin en belirgin özelliklerinden biri. Son olarak da pide fırına girmeye hazır hale geliyor.

Ramazan pidesi, yüksek ısıda kısa sürede pişiriliyor. Hamurun daha sulu yapıda olması, pişme süresini de etkiliyor. Pide fırında ortalama 7-8 dakika içinde pişerek servise hazır hale geliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası