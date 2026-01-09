Hem Denizli hem Yozgat’ın meşhur lezzeti! Gizli tarifi ortaya çıktı
62 yıllık usta, tandır kebabının püf noktalarını anlattı. Yozgat’a has olarak bilinen kebabın yapımını anlatan Şükrü Alakoç “Biz eti komple alırız, parçalara böleriz, 1 ve 2 gün önceden tuzlarız. Tuzun harici hiçbir baharat kullanmayız. Çünkü lezzeti sunmak sanattır onu tatmaksa bir zevktir” dedi.
- 74 yaşındaki Kebapçı Şükrü Alakoç, 62 yıllık mesleki deneyimini paylaştı.
- Tandır kebabının en önemli sırrının "et ve sadelik" olduğunu vurguladı.
- Hafif yağlı koyun etini tercih ettiğini, dana etinin de kullanılabileceğini söyledi.
- 2019 yılında "Yılın Ahisi" seçildiğini ve Yozgat'a özgü tandır ocağı kullandığını ifade etti.
Kayseri’de 62 yıldır ustalık yapan, 74 yaşındaki Kebapçı Şükrü Alakoç tandır kebabında tandır kebabının bilinmeyen tarifini anlattı. Tandır kebabının en önemli sırrının et ve sadelik olduğunu söyleyen usta bu kebabın Yozgat’ın harici Denizli’de de meşhur olduğunu belirtti.
2019 yılında 'Yılın Ahisi' seçildiğini söyleyen Alakoç, şöyle konuştu:
Bu yemek bizim meşhur tandır kebabımız. Biz eti komple alırız, parçalara böleriz, 1 ve 2 gün önceden tuzlarız. Tuzun harici hiçbir baharat kullanmayız. Çünkü lezzeti sunmak sanattır onu tatmaksa bir zevktir.
Yozgat’a özgü tandır ocağında pişirilen bu lezzetin bir sanat olduğunu ifade eden Alakoç “62 senedir bu işi yapıyorum, 33 senedir de Kayseri’deyim. 2019 yılında yılın Ahisi seçildim. Etin lezzetli olması için koyun eti olması gerekli, dana eti de güzel olur. Koyun etinin hafif yağlı olması gerekli, yağsız et kesinlikle olmaz. Koyun etinin neresi olursa olsun fark etmez” diye konuştu.
Kullandığı ocağın da Yozgat’a özel olduğunu belirten Alakoç “Lezzeti sunmak sanattır, onu tatması ise bir zevktir" dedi.