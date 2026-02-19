Denizli’de ADM EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi, Acıpayam, Serinhisar ilçelerinde planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Denizli'de elektrikler ne zaman gelecek?

ACIPAYAM

19 Şubat Perşembe 2026

Saat : 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ACIPAYAM / DENİZLİ

Gölcük Mh. ( 11001. Cd. 11183. Sk. 11182. Sk. 11185. Sk. 11186. Sk. 11245. Sk. 11246. Sk. )



Saat : 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ACIPAYAM / DENİZLİ

Gölcük Mh. ( 11246. Sk. 11245. Sk. 11001. Cd. )

SERİNHİSAR

19 Şubat Perşembe 2026



Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SERİNHİSAR / DENİZLİ

Yatağan Mh. ( 31. Sk. 29. Sk. 34. Sk. Abdullah Kocakaya Cd. Menekşe Sk. Namık Kemal Cd. 48. Sk. )

MERKEZEFENDİ



19 Şubat Perşembe 2026



Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

Selçuk Bey Mh. ( 623. Sk. 629. Sk. 626. Sk. 628. Sk. 630. Sk. 625. Sk. 627. Sk. 646.Sk. )

