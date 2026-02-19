Denizli'nin üç ilçesinde elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
Denizli’nin Acıpayam, Serinhisar ve Merkezefendi ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bugün planlı elektrik kesintisi uygulanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını merak ediyor. Peki, Denizli'de elektrikler ne zaman gelecek?
ACIPAYAM
19 Şubat Perşembe 2026
Saat : 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ACIPAYAM / DENİZLİ
Gölcük Mh. ( 11001. Cd. 11183. Sk. 11182. Sk. 11185. Sk. 11186. Sk. 11245. Sk. 11246. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ACIPAYAM / DENİZLİ
Gölcük Mh. ( 11246. Sk. 11245. Sk. 11001. Cd. )
SERİNHİSAR
19 Şubat Perşembe 2026
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
SERİNHİSAR / DENİZLİ
Yatağan Mh. ( 31. Sk. 29. Sk. 34. Sk. Abdullah Kocakaya Cd. Menekşe Sk. Namık Kemal Cd. 48. Sk. )
MERKEZEFENDİ
19 Şubat Perşembe 2026
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
Selçuk Bey Mh. ( 623. Sk. 629. Sk. 626. Sk. 628. Sk. 630. Sk. 625. Sk. 627. Sk. 646.Sk. )