Kocaeli Derince’de yaşlı bir vatandaşın evinde biriken yaklaşık 30 ton çöp, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler tarafından temizlendi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, İbni Sina Mahallesi Kervan Sokak’ta yaşayan bir yaşlı vatandaşın evinde uzun süredir biriken çöpler, mahalle sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.

EVDEN 30 TON ÇÖP ÇIKTI

Adrese gelen ekipler, evin içindeki yoğun ve rahatsız edici kokuyu görünce temizlik çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 30 ton çöp, kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Evin içinden eski mobilyalar, elektronik atıklar ve mutfak artıklarının yanı sıra kullanılmayan ev eşyaları da çıkarıldı. Gün boyu süren temizlik çalışmasının ardından ekipler, evde detaylı hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini de gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri, temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes alırken, ekipler yaşlı vatandaşın yaşam alanının güvenli ve sağlıklı hâle getirilmesini sağladı.

