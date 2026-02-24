Aksaray'da çalıştığı iş yerinden izin alarak köye gitmek için yola çıkan 22 yaşındaki sürücü geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da, çalıştığı iş yerinden köye gitmek için izin alan 22 yaşındaki Murat K., otomobiline binerek yola çıktı.

Aksaray - Nevşehir kara yolu üzerinden köy istikametine seyreden Murat K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı sonra da refüje düşerek durabildi.

Köyüne gitmek için yola çıktı, kendini hastanede buldu

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi refüj üzerinde yaparken, polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı sürücü refüjde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

