İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4'üncü yılında Moskova’ya yönelik bugüne kadarki en kapsamlı yaptırım paketini devreye aldı. Yaklaşık 300 yeni yaptırım kararının açıklandığı pakette enerji devleri, bankalar, silah üreticileri ve 'gölge filo' olarak anılan petrol tankerleri hedef alındı.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının dördüncü yılına girilirken Kremlin üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkenin şimdiye kadar açıkladığı en geniş kapsamlı yaptırım paketinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Açıklamada, yeni önlemlerin özellikle Rusya’nın enerji gelirlerini hedef aldığı belirtilirken, Moskova’nın savaş finansmanının bel kemiğini oluşturan petrol ihracatına ağır darbe vurulmasının amaçlandığı kaydedildi. Yetkililer, yaptırımların Kremlin’in savaş kapasitesini daha da zayıflatacağını ifade etti.

Paket kapsamında, Rus petrolünün büyük bölümünü taşıyan ve dünyanın önde gelen boru hattı şirketlerinden biri olan PJSC Transneft de yaptırım listesine alındı. Bu adımın, yaptırım uygulanan Rus petrolüne alıcı bulunmasını zorlaştıracağı vurgulandı.

300’E YAKIN YENİ YAPTIRIM

Yeni paketle birlikte yaklaşık 300 kişi, kurum ve varlık daha yaptırım kapsamına girdi. İngiliz hükümeti, Rusya’nın enerji, finans ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda aktörü hedef aldı.

Listede 49 silah üreticisi şirket ve bağlantılı kişi, 3 sivil nükleer enerji şirketi, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatında rol oynayan Portovaya ve Vysotsk dahil 6 tesis ve 9 Rus bankası yer aldı.

“GÖLGE FİLO”YA AĞIR DARBE

İngiltere, yaptırımlarla Rusya’nın uluslararası kısıtlamaları aşmak için kullandığı “gölge filo” yapılanmasına da odaklandı. Bu kapsamda, Rus ham petrolünün taşınmasında rol oynadığı belirtilen ve küresel ölçekte en büyük operatörlerden biri olarak gösterilen “2Rivers” ağına bağlı 175 şirket yaptırım listesine eklendi.

Yetkililer, Rusya’nın petrol ihracatının önemli bölümünün bu tankerler aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve yeni önlemlerle bu ağın ciddi şekilde sekteye uğratılmasının hedeflendiğini bildirdi.

“450 MİLYAR DOLARI AŞTI”

İngiliz makamları, uluslararası yaptırımların Rus ekonomisine bugüne kadar 450 milyar dolardan fazla zarar verdiğini savundu. Bu kaybın, Rusya’nın savaş harcamaları için iki yıllık ek finansmana denk geldiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca Kremlin’in bütçe açığını kapatabilmek için KDV ve kurumlar vergisi dahil çeşitli vergi artışlarına gittiği ifade edildi.

