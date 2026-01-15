Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 24 düşerek 8,5 trilyon rubleye geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğalgaz gelirlerinin 2025 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 24 azalarak 8,5 trilyon rubleye (yaklaşık 108,2 milyar dolar) gerilediğini açıkladı. Bakanlık, gelir düşüşünde hem petrol fiyatlarının gerilemesini hem de rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kazanmasını etkili faktör olarak gösterdi.

YAPTIRIMLAR VE TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Bakanlık yetkilileri, geçen ay da petrol ve doğalgazda planlanandan daha yüksek bir gelir kaybı yaşandığını vurguladı. Rusya, Batılı ülkelerin enerji sektörüne uyguladığı yaptırımlar ve özellikle G7 ile AB’nin deniz yoluyla taşınan petrole getirdiği tavan fiyat uygulamalarıyla karşı karşıya.

5 Aralık 2022’den bu yana yürürlükte olan bu yaptırımlar, Rus petrolünün tavan fiyatın üzerinde satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketlerin nakliye, sigorta ve aracılık gibi hizmetleri sunmasını engelliyor. Temmuz 2025 itibarıyla tavan fiyat ise varil başına 47,6 dolara düşürülmüştü.

Buna rağmen Moskova, enerji ihracatını sürdürmek için özellikle Asya pazarlarında alternatif alıcılar bulma çabalarını artırıyor. Uzmanlar, gelir kaybının Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığını ve enerji ihracatında çeşitlendirme stratejilerinin önemini yeniden gözler önüne serdiğini belirtiyor.

