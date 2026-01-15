Bakan Bayraktar, “Petrol buluyoruz, gaz buluyoruz ama fiyatlar neden düşmüyor?” sorularına dikkat çekerek, devletin elektrik faturalarının yaklaşık yüzde 50’sini, doğal gaz faturalarının ise yüzde 45’ini karşıladığını vurguladı. Bayraktar, enerji fiyatlarının büyük ölçüde uluslararası piyasalara bağlı olduğunu, buna rağmen vatandaşın korunması için kapsamlı desteklerin sürdüğünü ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir programda, Türkiye’nin enerji arama faaliyetlerinde yeni bir döneme girdiğini belirterek, bu yıl Somali ve Pakistan’da petrol ile doğal gaz aramalarının başlayacağını söyledi. Gabar’da terörle anılan bölgelerin bugün üretim sahasına dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, sahalarda ağırlıklı olarak bölge gençlerinin çalıştığını ve yoğun bir arama-üretim süreci yürütüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırımın Mersin Taşucu’nda hazır beklediğini belirterek, Çağrı Bey’in Akdeniz, Karadeniz ve 2026’da Somali’deki sondajlarda görev almasının planlandığını açıkladı. Yıldırım gemisinin ise Karadeniz’de yeni sondajlarla üretimi artırmak üzere önümüzdeki haftalarda sahaya çıkacağını söyledi.

"Petrol, gaz buluyoruz fiyatlar niye böyle?"... Bakan Bayraktar merak edilen soruya cevap verdi!

Bayraktar, Gabar'da tarih yazmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'nda 4 milyon haneye yetecek gazı bugün üretiyoruz ama 22 milyona ihtiyacımız var. Bu sene 8 milyon haneye yetecek gazı üretmiş olacağız.

İTHAL ENERJİYE BİR MÜDDET DAHA İHTİYAÇ VAR

2028'de bu sayı 16 milyona çıkacak ama ihtiyaç çok. Onun için biz bir müddet daha ithal enerjiye ihtiyaç duyacağız. Devamında da işte her defasında, 'Petrol buluyoruz, gaz buluyoruz ama niye o zaman bu fiyatlar böyle?' soruları da geliyor.

"DEVLET YARISINI ÖDÜYOR"

Şunu bilelim, biz elektrikte, doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın doğal gaz faturalarının yüzde 45'ini hiç kimseyi ayırt etmeden devlet ödüyor. Size eğer 2 bin liralık fatura gelecekse 1100 lira doğalgaz faturası geliyor. Elektrikte yaklaşık yüzde 50'sini biz ödüyoruz.

Böyle vatandaşlarımızı desteklemeye gayret ediyoruz ama dediğim gibi, ihtiyaçlar çok ve birçok alanda da aslında fiyatlar uluslararası piyasalarda belirleniyor. Yani hem petrol öyle hem doğal gaz fiyatları öyle, dolayısıyla buradaki gelişmeler de bizleri etkiliyor."

