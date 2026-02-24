Antalya’da belediyelerde işe yerleştirme vaadiyle 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

250 BİN DOLARLIK VURGUN YAPMIŞLAR

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1’İ TUTUKLANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe alma vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 kişiye 4 ilde eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Toplamda 250 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 7 şahsın üzerinden çıkan cep telefonları, sim kartları, bilgisayar gibi elektronik aletlere el konuldu. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

