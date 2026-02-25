Süper Lig'de 23 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 19 puan toplayan ve 17'nci sırada yer alan Kayserispor, teknik direktörlük görevi için 55 yaşındaki Erling Moe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayıran Kayserispor, Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile anlaşma sağladı. Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılılarda Moe, bu sezon görev yapan 3'üncü teknik direktör oldu.

Erling Moe

1,5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Erling Moe. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erling Moe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erling Moe, 6 ay sonra Süper Lig'e geri dönmüş oldu.

