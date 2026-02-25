İhlas Haber Ajansı
23 haftada 3 hoca: Kayserispor yeni teknik direktörü açıkladı
Süper Lig'de 23 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 19 puan toplayan ve 17'nci sırada yer alan Kayserispor, teknik direktörlük görevi için 55 yaşındaki Erling Moe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kayserispor, Radomir Djalovic ile yollarını ayırdıktan sonra Norveçli teknik direktör Erling Moe ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
- Erling Moe, Kayserispor'da bu sezon görev yapan 3'üncü teknik direktör oldu.
- Moe, daha önce Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
- Kayserispor, sezona teknik direktörü Markus Gisdol ile başlamıştı.
Teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayıran Kayserispor, Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile anlaşma sağladı. Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılılarda Moe, bu sezon görev yapan 3'üncü teknik direktör oldu.
1,5 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Erling Moe. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erling Moe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erling Moe, 6 ay sonra Süper Lig'e geri dönmüş oldu.
