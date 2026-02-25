Anadolu Ajansı
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2'lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 15.02.55 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değeri eksi yüzde 2 aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
